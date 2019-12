“De héle gemeenteraad uitnodigen naar alle ontvangsten in het gemeentehuis? Dat gaan we écht niet doen” Ronny De Coster

03 december 2019

16u40 6 Brakel Waarom worden de gemeenteraadsleden van de oppositie niet uitgenodigd als inwoners of verenigingen een jubileum vieren?” vraagt sp.a-raadslid Hedwin De Clercq zich af. “Omdat de groep anders veel te groot wordt”, legt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) uit.

Koppels die een huwelijksjubileum te vieren hebben, Brakelaars die honderd jaar worden, de duivenbond die vijftig jaar bestaat: het zijn stuk voor stuk gelegenheden waarbij het gemeentebestuur de betrokken uitnodigt voor een receptie in het gemeentehuis. Maar wie mag bij zo’n feestelijke ontvangst eigenlijk aanwezig zijn?

Daarover ontspon zich een wat hilarische discussie tijdens de jongste gemeenteraad. Hedwin De Clercq, achttien jaar schepen geweest en na de jongste gemeenteraadsverkiezingen op de oppositiebanken beland, stak het vuur aan de lont. Dat het onbegrijpelijk is, dat mensen van de oppositie niet worden uitgenodigd op plechtigheden in het gemeentehuis, sneerde de socialist. “Waarom mogen wij daar niet bij zijn?” vraagt De Clercq zich af.

Alle 23 op de foto?

Volgens burgemeester Stefaan Devleeschouwer en zijn partijgenoot Alexander De Croo is het al jaren de gewoonte, dat naast de gevierde Brakelaars ook, maar alléén de leden van het schepencollege op de lijst van genodigden staan. “Iedereen mag komen en als jubilarissen of verenigingen iemand mee op hun viering willen, zullen zij die er zelf wel bij vragen. Maar wij kunnen toch niet naar elk jubileum àlle 23 gemeenteraadsleden uitnodigen”, bedenkt Devleeschouwer. “In principe is zo’n ontvangst voor jubilarissen toch ergens ook een private aangelegenheid die sommigen ook liever in een wat intiemer sfeer beleven. Moeten we dan echt elke keer met de hele gemeenteraad mee op de foto? Ik denk het niet, toch?”

Ontvangsten bundelen

De burgemeester bedenkt dat het misschien wel wenselijk is om het aantal ontvangsten in het gemeentehuis te beperken. “We hebben er 40 à 50 per jaar. Ik wil onderzoeken of het mogelijk is om bepaalde ontvangsten te groeperen: meerdere jubilarissen tegelijk? Enkele sportverenigingen samen? Zonder in te boeten op de kwaliteit van de manier waarop wij mensen huldigen, kan het misschien wat efficiënter”, gelooft Devleeschouwer.

Maar nòg meer volk op de foto op de trappen van het gemeentehuis, dat behoort duidelijk niet tot de opties.