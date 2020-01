“Afgetuigd door een bende van wel twintig man” Brakelaars belnanden op spoed na nachtje stappen in Wolfbar Zottegem Ronny De Coster

07 januari 2020

09u41 2 Brakel Bont en blauw geslagen en met een paar hechtingen in het hoofd: zo is een nachtje stappen in de Wolfbar in Zottegem voor twee Brakelaars afgelopen. “Ze stonden ons buiten met bende van wel twintig man op te wachten” vertelt één van hen.

Aanleiding tot de zware vechtpartij was een incident in de Wolfbar in de evenementenhal Sotto’s in Zottegem. “Ik was er samen met een kameraad en mijn vriendin”, begint de 24-jarige Glenn H. te vertellen. Het was rond vier uur, toen we beslisten om weg te gaan. Op dat moment sprak iemand me aan. Die kerel vroeg waarom ik al de hele avond ‘scheef’ zit te kijken. Ik wist niet waarover hij het had en schonk er verder ook geen aandacht aan. Maar die kerel gaf me een forse duw, waardoor ik viel. Ik kwam met mijn hoofd tegen een trap terecht en liep daarbij een hoofdwonde op. Met mijn gezicht onder het bloed ben ik naar buiten gegaan”, vertelt Glenn.

Afgetuigd door grote bende

Daar begon de nachtmerrie volgens de Brakelaar pas echt. “Er stond ons daar een bende van wel twintig man op te wachten. Mijn kameraad en ik kregen er meteen een paar rake klappen op het hoofd. De security greep niet in. Integendeel: één van de bewakers heeft me zelfs ook een slag uitgedeeld en schopte op mijn auto, die op de parking van het warenhuis Albert Heijn stond”, aldus de Brakelaar. Op de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem moesten de twee slachtoffers hechtingen in het hoofd kriijgen.

Bewakingscamera’s

Peter Lambert, eigenaar van de evenementenhal Sotto’s, wil over de vechtpartij geen commentaar kwijt. “Omdat ik ook niet weet wat daar precies gebeurd is”, zegt hij. “De feiten hebben zich afgespeeld na sluitingstijd van een activiteit die niet onze organisatie was: de zaal was verhuurd aan Wolfba”, bedenkt Lambert. Ondanks de beschuldiging van het slachtoffer dat hij ook door een beveiligingsagent werd geslagen, wil Frederik Stragier van Wolfbar niet reageren.

De politie van Zottegem stelt een onderzoek in en hoopt onder meer via camerabeelden de omstandigheden van de vechtpartij te weten te komen.