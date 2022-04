Van gebroken gezicht tot bijna-doodervaring. Opvallend veel gevallen van zinloos geweld door jongeren: “Het doet je nadenken over de maatschappij en wat hier allemaal rondloopt”

“De mate waarin media rapporteren over zo’n feiten of omdat beelden al sneller de ronde doen via sociale media, geven wel het gevoel alsof er meer geweld is onder jongeren. Nu stellen dat er een structurele toename is, is kort door de bocht”, aldus Heselmans. Toch verschenen er de voorbije maanden heel wat berichten over zinloos geweld door jongeren.