Zondag kan je deelnemen aan de Trage Wegen Jogging Vanessa Dekeyzer

13 oktober 2019

Boutersem Op zondagvoormiddag 20 oktober organiseert de Boutersemse loopclub Voetweg 41 vzw voor de zevende maal de Trage Wegen Jogging.

Dit is een natuurloop met tijdsregistratie, grotendeels onverhard, met randanimatie. Het startschot wordt gegeven achter de Sport’o’droom aan het kunstgrasveld. Om 10 uur vertrekt de gratis kidsrun over 300 en 600 meter. Om 10.30 uur starten jeugd en volwassenen. Hun parcours loopt over vier mogelijke afstanden: 5,10, 16 en 21 kilometer. Voor elk wat wils dus. Inschrijven kan nog ter plaatse. Voetweg 41 hoopt dit jaar voor het eerst 500 sportievelingen te verwelkomen.