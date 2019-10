Zit-actie voor het klimaat gaat gemeenteraad vooraf Vanessa Dekeyzer

29 oktober 2019

16u31 0 Boutersem Op 18 oktober ondertekenden 64 van de 65 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant het klimaatengagement. Alleen Boutersem deed dat niet.

“In eerste instantie dachten vele inwoners dat het om een misverstand ging. Maar helaas: niets bleek minder waar. De gemeente Boutersem ondertekende het engagement doelbewust niet vanwege het ‘overbevraagde gemeentepersoneel’”, klinkt het bij KandiTbeter, die woensdagavond een zit-actie voor het klimaat inricht, net voor de aanvang van de gemeenteraad. “We zijn een groep geëngageerde Boutersemse burgers, jong en oud, die de handen in elkaar geslagen hebben en besloten hebben actie te ondernemen om ons ongenoegen en vooral onze bezorgdheid te uiten.”

Met ‘Boutersem zit voor het klimaat’ hoopt KandiTbeter een duidelijk en vreedzaam signaal te geven dat het cruciaal is dat het bestuur de uitdaging aangaat inzake het klimaatplan en zo mee de burgers sensibiliseert. “Boutersem wil niet die enige witte vlek zijn op een groene achtergrond.” Iedereen is welkom om mee te zitten voor het klimaat vanaf 19 uur in het cultureel centrum.

