Zes maanden rijverbod voor ongeval waarbij 21-jarige studente om het leven kwam Kim Aerts

05 juni 2019

17u41 0 Boutersem Een man uit Ternat heeft zes maanden rijverbod gekregen en een geldboete voor een dodelijk ongeluk in de zomer van 2016 op de E40 in Boutersem. Aannemer Silviu-Pavel S. reed met zijn bestelwagen in de staart van een file in op de VW van de 21-jarige Leuvense studente Rama Salim. Zij raakte gekneld in haar auto en overleed ter plaatse.

Een vrachtwagen met melk kantelde op 23 juni 2016 op de E40 richting Leuven, ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Boutersem. De trucker bleef ongedeerd, maar in de staart van de file deed zich een tweede ongeval voor. Silviu-Pavel reed op cruise control op de E40 maar merkte de file te laat op. Hij ramde met zijn Ford Transit de VW Golf van de 21-jarige Syrische Rama, die onderweg was naar haar studentenjob in Tienen. Ze schoof met haar auto 14 meter verder tegen een vrachtwagen en raakte gekneld. De brandweer knipte de wagen nog open, maar hulp kon niet meer baten. Volgens een verkeersdeskundige reed S. met een snelheid van 120 kilometer per uur. De bestuurder van de bestelwagen hield het op 100 kilometer per uur. Hij herinnerde het zich nog goed omdat hij zijn cruise control op die snelheid had ingesteld. Volgens het openbaar ministerie had het fatale gevolg van het ongeval bij die snelheid niet anders geweest. “Hij is in de fout gegaan door tegen onaangepaste snelheid op de file in te rijden wat geleid heeft tot het overlijden van het slachtoffer”, claimde de procureur tijdens de zitting. “Er waren geen abnormale weersomstandigheden en eender welke andere chauffeur had deze file wél opgemerkt”, benadrukte de aanklager.

De rechter volgde daarin het openbaar ministerie en baseerde zich op het verslag van de verkeersexpert. “Volgens het deskundig verslag is de Ford Transit al na 2 meter remmen op de VW Golf ingereden, waarna deze nog 14 meter vooruit werd geduwd tot tegen de vrachtwagen. Zodoende is het duidelijk dat beklaagde de file gewoon veel te laat heeft opgemerkt en veel te laat heeft geremd.” De rechter legde een rijverbod van zes maanden op met het opnieuw afleggen van de vier proeven voor het rijbewijs. De celstraf werd met probatie-uitstel uitgesproken gedurende drie jaar. Als voorwaarde mag S. geen strafbare feiten meer plegen en moet hij een vast adres hebben. De geldboete van 1.200 euro is effectief. Volgens de rechtbank bleef S. onterecht twijfel zaaien over de omstandigheden van het ongeval. De man stelde zich vragen bij het verslag van de verkeersdeskundige. De broers en zussen van Rama zitten op het Sint-Albertuscollege in Leuven. Rama studeerde bedrijfsbeheer aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. “Vanaf de eerste dag dat ze in België was tot aan de dag dat ze stierf heeft Rama altijd hard gewerkt en gestudeerd”, zegt haar vader Jehad. “Als men op cruise control rijdt dan moet men zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar dat is hier niet gebeurt, er was geen bewustzijn. En als er dat niet is moet men niet in een auto stappen.”