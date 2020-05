Zaakvoerder van wijnbar trekt jaarlijks op roadtrip met oude brommerkes: “We wilden weg zonder de vrouwen maar die komen telkens als verrassing naar onze slaapplek” DDH

31 mei 2020

16u06 0 Boutersem Sven Mues, de uitbater van wijnbar ‘God Zei Drank’ in Boutersem, trok zaterdag voor de 13de keer op ‘brommerkesweekend’, zeg maar een weekendje weg met vrienden op oude brommers die ze zelf restaureren. Door de coronamaatregelen rijden ze dit jaar twee dagen in plaats van drie en slaapt iedereen thuis. “Het helemaal annuleren kreeg ik niet over mijn hart”, zegt Sven.

Met zijn negenen vertrokken ze zaterdag op hun oude brommer, een tiende vervoegde het gezelschap onderweg. “Het idee ontstond 13 jaar geleden. Ik wilde met mijn vrienden een weekendje weg zonder de vrouwen en dit leek ons ideaal. Wisten wij veel dat de vrouwen besloten hadden om ’s avonds, met de kinderen, af te zakken naar de b&b waar we zouden overnachten. Achteraf gezien was het eigenlijk een goed idee en hielden we die formule aan”, lacht Mues die al van kindsbeen af gepassioneerd is door brommers. “Als kind wilde ik al een brommer maar dat mocht natuurlijk niet. Als tiener ben ik beginnen sleutelen aan oude brommers en knapte ik die op en dat doe ik dus nog steeds. Ik heb er zelf intussen vijf in de garage staan. Eigenlijk zou ik er eens een paar moeten verkopen maar ik kan er zo moeilijk afstand van nemen”.

Offroad op oude brommers

Elk jaar stippelt Sven een route uit en zorgt hij voor een klein aandenken. “Ik probeer regelmatig en thema te verwerken in het traject. Zo hebben we al eens een trappisten- en verkiezingsroute gedaan en zijn we al naar Normandië geweest. Dit jaar is het de covid-19 route en dus blijven we noodgedwongen dichter bij huis. Zaterdag trokken we naar Limburg en Wallonië en zondag reden we in de omgeving van Zaventem een toertje. We hebben zo’n 300 kilometer afgelegd. Normaal houd ik bij het vertrek een ludieke speech en zorg ik voor een gedenkplaat maar dit jaar heb ik dat niet gedaan, het voelt toch allemaal anders en een beetje vreemd. Cafés zijn niet open en iedereen sliep thuis waardoor het avondgebeuren weg viel. Dat is natuurlijk jammer maar anderzijds beter dit dan niets. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een full version organiseren”, gaat Sven verder die de komende dagen alvast weet wat doen want ook dit jaar sneuvelde een en ander aan de brommers. “Ik weet dat zo’n brommer niet gemaakt is om offroad mee te gaan crossen maar elk jaar doen we het toch. Ook deze keer trokken we de velden in en zijn er toch wat kosten aan enkele brommers maar het kind in mij is weer gelukkig”, besluit Sven lachend.