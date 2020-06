Wijnbar ‘God Zei Drank’ laat mensen ook deze zomer zoeken naar ‘De Stoel’ en geeft cadeaus weg DDH

22 juni 2020

23u31 0 Boutersem Wijnbar ‘God Zei Drank’ lanceert deze zomer opnieuw de actie ‘De Stoel’. In navolging van het VRT-programma ‘Duizend Zonnen’ plaatste uitbater Sven Muës vorig jaar elke week een oude kerkstoel ergens in Boutersem. Diegene die hem als eerste vond en erop knielde kreeg een waardebon voor een fles bubbels in de wijnbar, één keer was er ook een cheque van 150 euro te besteden in de zaak.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In deze coronatijden moet ook Muës zich aanpassen aan de omstandigheden. Jaarlijks organiseert hij verschillende zomerse activiteiten zoals een cocktailparty en een ‘patattengooi’ maar dit jaar gaat dit, door de coronamaatregelen, allemaal niet door. “We gaan wel onze bar in de zomer één weekend per maand opendoen, in juli doen we dat in het weekend van 10, 11 en 12 juli, vanzelfsprekend met de nodige social distancing en alle veiligheidsmaatregelen. De reserveringen lopen gelukkig goed binnen maar de stoel wilden we dit jaar toch ook organiseren, zeker gezien het succes van vorig jaar. Vorig jaar kwam daar best veel volk op af, wekelijks kwamen zo’n vijftien mensen ter plaatse en tegen het einde van de zomer waren er dat al een zestigtal”. Het opzet is simpel: via de sociale media van de bar lanceert de uitbater elke woensdag een foto van de stoel op een locatie ergens in de gemeente of deelgemeenten. De eerste die geknield op de stoel zit, wint de prijs. “We beginnen eraan woensdag 1 juli en de laatste stoel staat ergens ten velde op 26 augustus. Zij die tweedes komen zijn er trouwens niet aan voor de moeite want we voorzien ter plaatse ook altijd wat drank, de ene keer is dat een lekker biertje, de andere keer een zomerse Ricard. Het is in elk geval altijd leuk, ik kijk er best naar uit”, besluit Mues.