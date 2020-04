Wijnbar God Zei D(r)ank viert vijfde verjaardag (zonder feest) Vanessa Dekeyzer

20 april 2020

16u39 4 Boutersem Wijnbar God Zei D(r)ank bestaat vijf jaar. “Zeker een reden om te vieren met een glaasje wijn”, aldus uitbater Sven Muës. Maar het jubileumfeest zal als gevolg van de coronacrisis nog even uitgesteld moeten worden.

Vijf jaar geleden besloten Sven en zijn gezin om de kinderkribbe aan de Koppeleikenstraat in Kerkom te sluiten en het pand om te vormen tot wijnbar. Sven behaalde zijn diploma van sommelier en de zaak was een feit. “Als ik terugkijk op de voorbije vijf jaar, kan ik alleen maar van een succes spreken”, zegt Sven. “Nog steeds doen we één weekend per maand met evenveel ambitie de deuren open, althans voor en na corona (lacht).”

Els en Sven hebben naast de wijnbar nog beiden een drukke job. “De wijnbar is net de afwisseling die wij zo fijn vinden. En we zijn ook meer dan één weekend bezig met onze zaak hoor. Zo bedenken we steeds nieuwe hapjes, bereiden we evenementen voor en verzorgen we onze sociale media. Mensen warm houden en triggeren, is in deze tijd heel belangrijk.”

Vast cliënteel

De voorbije vijf jaar vonden er heel wat evenementen plaats in de wijnbar, zoals de jaarlijkse après-ski en de tropical party. “Ook onze zomerse outdoor pop-up en degustaties waren, ondanks het soms ongunstige weer, steeds een succes. Maar onze hoofdprioriteit blijft toch onze wijnbar. Ondertussen hebben we een vast cliënteel opgebouwd en het leuke is dat er maandelijks nieuwe klanten bij komen. Zij komen eerst voorzichtig aftasten met twee om onmiddellijk de maand nadien te reserveren met vrienden.”

Sven koos er van bij de start voor om te werken met vaste leveranciers uit de regio met net dat tikkeltje meer. “Dit was de juiste keuze. Ons vlees komt bijvoorbeeld van bij Beenhouwerij Vangramberen, onze kaas van Bartholomeus in Tienen en het brood van Invernici uit Boutersem. Negentig procent van onze wijnen levert Wijnen Dulst met advies uit Blanden.”

“We hopen alvast dat de crisis snel voorbij is en dat we samen met onze klanten en leveranciers kunnen feest vieren”, besluit Sven.