Vzw Verbinding in Verlies viert éénjarig bestaan: “Soms gebeurt het dat mensen na een overlijden de verbinding verliezen met zichzelf. Wij bieden dan hulp” Vanessa Dekeyzer

16 oktober 2019

17u10 0 Boutersem Elk jaar worden in Vlaanderen duizenden mensen geconfronteerd met het verlies van een dierbare: een (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus, vriend, collega, een ongeboren kind, huisdier,... “En toch blijven verlies en rouw in onze huidige maatschappij vaak een taboe, waar we met velen een boogje rond maken”, zegt An Hooghe van de vzw Verbinding in Verlies in Boutersem. “Onze groepspraktijk wil hierin verandering brengen.”

Verbinding in Verlies is een groepspraktijk met veertien therapeuten uit verschillende disciplines die allemaal gespecialiseerd zijn in het werken met rouw en verlies. “Een jaar geleden hebben we deze vzw opgericht omdat we daar echt de nood van in zagen”, zegt psychologe An. “Gelukkig zijn, de bladzijde omdraaien en ‘gewoon’ voortgaan met het leven van vandaag en morgen, zijn terugkerende adviezen die vaak eerder isolerend dan verbindend werken voor de rouwende. Hierin wil Verbinding in Verlies een verschil maken. Onze groepspraktijk in Boutersem biedt op vele manieren een multidisciplinaire ondersteuning voor diegenen die met verlies geconfronteerd worden en is daarnaast een kennis- en expertisecentrum voor hulpverleners rond het thema rouw en verlies.”

Gebrek aan steun

De therapeuten proberen op een warme manier aanwezig te zijn en een luisterend oor te bieden. “Voor de meeste mensen die iemand verloren zijn door overlijden, volstaat de steun van het eigen netwerk: de partner, het gezin, vrienden en familie. Maar soms gebeurt het echter, dat mensen de verbinding verliezen met zichzelf of anderen kwijt geraken en ervaren ze onvoldoende steun. Tegelijk zijn er ook mensen die vastlopen in hun rouwproces, omdat ze bijvoorbeeld zoekend zijn met zichzelf of hun emoties niet onder controle lijken te krijgen. Anderen lopen vast in de partnerrelatie of het eigen gezin. Iedereen rouwt anders en soms is professionele hulp aangewezen.”

Maar hoe verloopt die hulp concreet bij Verbinding in Verlies? “Bijvoorbeeld: een vrouw wiens partner plots overlijdt nadat ze uit elkaar zijn gegaan in een ruzie. In een therapie kan er dan gewerkt worden aan dit schuldgevoel door bijvoorbeeld een brief te schrijven naar de overledene. Een ander voorbeeld: mensen die geïsoleerd geraakt zijn en zich niet begrepen voelen door hun omgeving. Hiervoor organiseren we een lotgenotencontact aan de hand van brunches of weekenduitstappen. Of gezinsleden die samen zoekend zijn na het overlijden van een ouder. De overlevende ouder heeft soms geen emotionele ruimte over voor de kinderen en de kinderen willen de overlevende ouder sparen. Soms vertonen deze kinderen dan plots problemen op school of gedragsproblemen. Ook hiermee kan de gezinstherapeut dan aan de slag.”

Om het eenjarig bestaan te vieren, organiseerde men bij Verbinding in Verlies een boeiende dag vol lezingen rond het thema rouw en verlies. Wie meer wil weten over de werking van deze vzw kan terecht op www.verbindinginverlies.be.