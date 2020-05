Vrouwennetwerk Ferm zet samen met experten de schouders onder PlantTroost. “Troost helpt bij het herwinnen van veerkracht” Vanessa Dekeyzer

02 mei 2020

15u10 2 Boutersem Muziek, poëzie, bloemen en planten, een stilteplek, kunnen troost bieden en dat is net het concept waar het vrouwennetwerk Ferm mee uitpakt. In het prachtige park van het Domein van Kwabeek in Boutersem werd het project PlantTroost voorgesteld, dat inspeelt op het gemis, verlies en afscheid nemen, waar zoveel mensen vandaag in coronatijd mee geconfronteerd worden.



Ferm ging langs bij experten Dirk De wachter, Manu Keirse en An Hooghe om te praten over troost. “Ik denk dat we nu ondervinden, omdat het niet mag, hoe belangrijk nabijheid, aanraking en dichtbij zijn is. Huidhonger, vel voelen, is iets waar veel mensen mee geconfronteerd worden”, zegt Dirk De Wachter. Over huidhonger bracht Fatma Taspinar op de projectvoorstelling een gedicht voor van een vriendin, die dit schreef naar aanleiding van het verlies van haar mama. “Bizar dat dit nu voor zoveel mensen een betekenis krijgt.”

Ook Guy Swinnen zong enkele toepasselijke liedjes, net als soprano Elke Janssens, want muziek kan troost bieden. “Troost zorgt voor verbondenheid, hoop en vertrouwen in de toekomst en helpt bij het herwinnen van veerkracht”, zegt Monique De Dobbeleer, directeur van Ferm vzw. “Vandaar dat troost planten, broodnodig is vandaag. Het zou fantastisch zijn mochten op heel wat voor iedereen toegankelijke en gemeenschappelijke plaatsen in Vlaanderen massaal bloembollen geplant worden, die wanneer ze volgend voorjaar bloemen zijn geworden, op een positieve manier doen terugdenken aan deze moeilijke coronatijden. We hopen tachtig tot honderd troostplekken of ‘ereplekken’ in Vlaanderen gerealiseerd te zien.”

Het initiatief van Ferm sluit naadloos aan bij ‘Zorgen voor morgen’, de campagne van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) rond mentaal welbevinden. De minister was dan ook graag te gast in het Domein van Kwabeek. “Vandaag is duidelijk geworden hoe erg mensen elkaar nodig hebben. De coronacrisis zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het mentale welzijn van onze bevolking en we moeten klaarstaan om deze gezondheidscrisis aan te pakken. Maar deze crisis schept ook kansen om vormen van troost te ontdekken en terug veerkracht op te bouwen. Dit project speelt daar perfect op in.”

Op het digitaal platform https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost kunnen mensen troost halen of kapstokken vinden om troost te geven. Video’s van de drie experten geven stof te nadenken en stralen hoop en vertrouwen uit en je vindt er ook troosttips, getuigenissen en links naar hulpgroepen en professionals zoals rouwconsulenten.