Volledig Vlaams-Brabant, behalve Boutersem, gaat nieuw klimaatengagement aan: "Niet haalbaar"

18 oktober 2019

17u16 1 Boutersem Vierenzestig Vlaams-Brabantse gemeenten hebben vrijdag in Leuven een verklaring ondertekend waarin ze zich engageren om extra inspanningen te doen voor het klimaat. Boutersem is de enige gemeente uit de provincie die het klimaatengagement niet ondertekende in het provinciehuis. “Niet haalbaar", klinkt het.

“Dat wil niet zeggen dat klimaat geen belangrijk thema is voor Boutersem”, verduidelijkt burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “We hebben een aantal ambitieuze doelstellingen bepaald, zoals de uitbreiding van het fietsnetwerk, aanpassing van de straatverlichting naar led-verlichting, de verhoging van de waterzuivering en een gedeeltelijke nieuwbouw van de school en de buitenschoolse kinderopvang. De realisatie van die doelstellingen zullen de komende jaren het uiterste vragen aan onze medewerkers, die al overbevraagd zijn. Wanneer we de klimaatconventie zouden ondertekend hebben, werd van ons ook gevraagd om hierin de nodige tijd en energie te steken. En dat is niet haalbaar. Niettemin wensen we alle burgemeesters, die wel getekend hebben, veel succes toe.”

Eigen middelen

De ondertekenaars verbinden zich ertoe maatregelen te treffen om minder CO2 uit te stoten, de effecten van klimaatverandering te milderen, alle relevante actoren te betrekken bij de opmaak van het klimaatbeleid en zelf het goede voorbeeld te geven. De provincie wil alvast gemeenten ondersteunen bij de opmaak van klimaatactieplannen en ook financiële middelen ter beschikking stellen voor lokale acties, maar hoopt tegelijk dat de nieuwe gemeentebesturen bij de actuele opmaak van de meerjarenplanning ook zelf in de nodige middelen zullen voorzien om te investeren in duurzame projecten.