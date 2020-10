Voetbalclub Boutersem United schrapt trainingen en wedstrijden nadat speler positief test op Covid-19 Kristien Bollen

11 oktober 2020

19u28 0

Boutersem United heeft beslist om hun team voorlopig niet meer te laten deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Eerder deze week werd een speler getest op het coronavirus. Die test bleek positief. “Als club hebben we bericht gekregen dat één van onze spelers besmet is met het Covid-19 virus” zegt voorzitter Erik Baeb. “De betrokken speler stelt het goed en we wensen deze speler en zijn ouders te bedanken om ons als club hiervan op de hoogte te brengen. Wij als Boutersem United hebben beslist om het team niet meer te laten deelnemen aan trainingen en wedstrijden tot 19 oktober. De trainer van het betrokken team heeft het advies gegeven om iedereen te laten testen en 95 procent van de spelers heeft dit reeds laten doen en wacht op het resultaat. De contact-tracking werd reeds opgestart en als club zullen we de nodige, gevraagde informatie aanreiken met de nodige zorg voor de privacy. Omwille van deze besmetting draaien we enkele eerder gemaakte beslissingen terug. Zo zijn er geen kleedkamers meer beschikbaar sinds afgelopen vrijdag, sporttassen zullen in de wagen achtergelaten kunnen worden en er worden geen snacks meer voorzien worden. We proberen als club een zo veilig mogelijk kader te scheppen.”