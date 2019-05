Vlaamse overheid helpt bij aanleg fietspad Kerkomsesteenweg vdt

Een fietspad langs de Kerkomsesteenweg is al lang prioriteit voor de gemeente Boutersem. Voor het eerste deel, dat voorbij de Gemeentelijke Basisschool en de bib loopt, is het openbaar onderzoek sinds enige tijd afgelopen. De volgende fase is nu ingezet: het dossier klaarmaken voor uitvoering door onderhandelingen voor grondinnames te starten.

“We hebben van de bevolking een zeer duidelijk signaal gekregen dat de gemeente werk moet maken van de mobiliteitsproblemen”, zegt Maarten Devroye (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Het nieuwe schepencollege heeft dan ook onmiddellijk na zijn aantreden de Vlaamse overheid gevraagd om als tussenpersoon op te treden voor de grondinnames. En de zaken gaan vooruit. Al op 15 juni verwachten we een eerste verslag.”

90 procent

Naast bemiddelaar bij de grondinnames, subsidiëren de Vlaamse overheid en de provincie ook dit fietspad. Negentig procent van de aanleg wordt betoelaagd. “Niet alles wordt evenwel vergoed”, aldus Maarten Devroye. “De grondinnames bijvoorbeeld blijven de lasten van de gemeente, net als verbeteringswerken aan de voetpaden.”