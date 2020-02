Vijf jaar rijbewijs kwijt en tien maanden cel voor onverbeterlijke wegpiraat Kim Aerts

21 februari 2020

13u02 2 Boutersem Een 43-jarige man uit Boutersem is ook in beroep veroordeeld tot tien maanden cel en een rijverbod van vijf jaar voor een waslijst aan verkeersinbreuken.

Diego B. werd op 16 december 2016 door de politie gecontroleerd op de Leuvensesteenweg in Aarschot. Volgens de verbalisanten reed hij aan hoge snelheid met zijn Dacia Duster met iemand in de laadruimte van zijn wagen. De veertiger bleek onder invloed van alcohol en cannabis en hij kon geen identiteitskaart of keuringsbewijs voorleggen. B. had op dat moment geen rijbewijs meer, omdat hij nog zijn herstelproeven moest afleggen voor een eerdere veroordeling.

De man stuurde zijn kat naar zijn eerste proces en tekende daarna verzet aan. Omdat hij niet akkoord was met de straf, ging hij in beroep. Maar daar ving de veertiger bot. “Daarenboven heeft beklaagde ook op eigenzinnige wijze een hem opgelegd rijverbod genegeerd en de herstelproeven- en examens naast zich neergelegd”, concludeerde de rechter. De man heeft bovendien een uitgebreid strafblad. De rechtbank zag geen redenen om de straf in hoger beroep te herzien of te milderen. B. moet dus ook opnieuw slagen voor alle herstelexamens van het rijbewijs. Dat moet hij vijf jaar inleveren. De celstraf van tien maanden en de geldboete van 6.000 euro zijn effectief.