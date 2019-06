VIDEO: Hij was vijf maanden vermist, maar bierdrinkende ekster én WK-mascotte Fonske is weer thuis Vanessa Dekeyzer

18 juni 2019

15u24 2 Boutersem Fons de ekster stal vorig jaar de show tijdens de uitzending van de WK-wedstrijden op groot scherm in Roosbeek. Hij was steevast van de partij samen met zijn baasjes Michel en Odile. Die laatste waren dan ook doodongelukkig toen Fons begin dit jaar plots verdween. “Na vijf maanden is hij weer thuisgeraakt, wel zwaar gehavend. Zijn vleugels werden afgeknipt en van zijn staart blijft nog maar amper één veer over.”

Fons kwam twee jaar geleden als kleine jongen terecht bij Michel en Odile. “Hij zat in een nest in een boom bij mijn zoon, maar die boom moest weg en mijn kleindochter wilde niet dat de vogel zou sterven. Dus heeft mijn vrouw Odile het diertje met de hand opgevoed”, vertelt Michel. “Die twee hebben zo een band gekregen en we doopten de vogel tot Fonske.”

Bevriend met de postbode

Fonske week geen moment van de zijde van Odile en Michel. Hij vertoefde of in hun tuin of in de tuin van buren. “En hij ging ook al eens op het terras van de eetzaak aan de overkant van de steenweg zitten. Een van zijn beste vrienden was de postbode. Zo ging hij regelmatig mee op ronde, zittend op de bromfiets. En wanneer wij dus naar de WK-wedstrijden op groot scherm gingen kijken op de voetbal van Roosbeek, wist Fons ons telkens te vinden en supporterde hij, al nippend van het bier, mee voor onze Duivels.”

Odile en Michel bestelden aan de kust een grote vogelkooi voor Fonske. Maar dat bleek niet meteen een succes te zijn. “Na drie dagen slaagde hij er in om uit te breken. Hij vond het blijkbaar maar niets om opgesloten te zitten. Maar dat was wel even nodig, omdat hij soms agressief gedrag vertoonde. Hij pikte met zijn snavel, zoals de meeste vogels doen, maar met zijn scherpe snavel doet dat net ietsje meer pijn.”

Ongerust

“Fons moet boos geweest zijn op ons, want hij keerde niet meer naar huis”, zegt Odile. “We waren doodongerust. Af en toe hoorden we wel van mensen uit de omgeving dat ze Fons gezien hadden, maar we wisten niet waar hij ging overnachten. Vroeger lieten we de garagepoort steeds een klein beetje openstaan en kwam Fons bij valavond steevast hier slapen. We dachten eerlijk gezegd dat we hem niet meer zouden terugzien.”

Telkens wanneer Fonske in nood is, komt hij bij ons hulp zoeken.” Odile

Maar plots daagde hij op aan het muurtje van de woning van Odile en Michel. “We wisten meteen dat het Fons was, want hij heeft één scheve poot. Die bezeerde hij op een dag, waar weten we niet, maar hij kwam ons na het incident duidelijk om hulp vragen.” Na de goede zorgen van zijn baasjes, was Fons weer klaar om de wijde wereld in te trekken. “Hij vliegt er graag op uit in Roosbeek en omgeving. Toen hij dus even opgesloten was, vond hij dat niet leuk. En dus brak hij uit.”

Vleugels afgeknipt

Maar Fons kwam blijkbaar ergens in de problemen terecht. “We zagen dat zijn vleugels afgeknipt waren en dat er amper iets van zijn staart overbleef”, vertellen Odile en Michel. “Wie dat gedaan heeft, weten we niet. We weten alleen dat hij het laatst gezien is aan de steenweg, op één kilometer van onze woning. Aangezien hij niet kon vliegen, moet hij een helse tocht naar huis gehad hebben, hinkend op één poot. Hij heeft bijzonder veel geluk gehad dat hij levend hier is geraakt langs deze drukke weg.”

Uitgeput kwam Fonske thuis. Michel en Odile ontfermen zich opnieuw met veel liefde over het dier. “We hebben hem weer in zijn kooi gezet, tijdelijk. Het kan niet anders, want er zitten hier heel veel zwerfkatten en die zien in hem een makkelijke prooi. Fonske kan zich immers niet verweren nu hij niet kan gaan vliegen. We hebben dit keer alvast voldoende speelmateriaal voorzien, zodat hij zich niet verveelt. Een badje nemen is zijn favoriete bezigheid. En we praten ook veel met hem. Soms praat hij al eens terug, terwijl hij druk met zijn ogen rolt. Vooral tegen vrouwen met blonde haren is hij loslippig, hebben we al gemerkt.”

Odile en Michel hopen dat Fonske snel weer de oude is. “Zijn vleugels zullen wel weer aangroeien wanneer hij in zijn rui komt. Vermoedelijk zal hij tegen oktober weer een nieuw verenkleed hebben. Dan kan hij weer uitvliegen. We hopen echt dat hij op een dag een vrouwtje van zijn soort tegenkomt, zodat hij een gezinnetje kan stichten. Wanneer hij dan nog eens af en toe bij ons op bezoek komt, zijn we al blij. De deur zal altijd openstaan voor hem.”