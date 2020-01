Veerle Roosens krijgt Groene Pluim overhandigd Vanessa Dekeyzer

14u38 6 Boutersem Groen Boutersem heeft de Groene Pluim 2019 uitgereikt. Veerle Roosens werd door de inwoners verkozen tot winnaar en kreeg de prijs overhandigd door nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci.

Veerle is het gezicht van de vele Boutersemnaren die zwerfvuil opruimen. Naast haar stonden ook Flor Didden en Naduah Geneyn in de schijnwerpers. Flor voor Magazijn de Snoek, een unieke plek voor jong en oud, creatief, sociaal en ecologisch geëngageerd talent en burgerinitiatief, Naduah als duurzame onderneemster met haar plantaardige desserts en andere producten. De drie kandidaten waren elkaar waard, zo bleek uit de voorafgaande online stemming. Ook winnaar Veerle alludeerde daarop in haar dankwoord. “Er beweegt iets in Boutersem. Mensen nemen initiatief en verantwoordelijkheid en dat geeft hoop.”

Groen Café

Het werd een nek-aan-nek race maar uiteindelijk was het Veerle die met de Pluim naar huis ging. En die werd overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van de partij. Daarop nodigde kersvers voorzitter Hannelore De Schuyteneer de aanwezigen uit voor een nieuw initiatief van Groen Boutersem, het Groen Café. “Vanaf dit jaar gaan we iedere eerste zondag van de maand samen op café, met onze mandatarissen, leden maar ook en vooral met iedereen die dat wil. Zo kunnen we ieders ideeën beluisteren, ondersteuning geven waar nodig en vragen beantwoorden.”

De eerstvolgende editie vindt plaats op zondag 2 februari in De Pomp.