Vanavond komt De Stoel van God Zei Drank voor het laatst buiten Kristien Bollen Dirk Desmet

26 augustus 2020

16u45 1 Boutersem Wijnbar God Zei Drank lanceerde deze zomer opnieuw de actie De Stoel. In navolging van het VRT-programma ‘Duizend Zonnen’ plaatste uitbater Sven Muës vorig jaar elke week een oude kerkstoel ergens in Boutersem. Diegene die hem als eerste vond en erop knielde, kreeg een waardebon voor een fles bubbels in de wijnbar. De winnaar van vanavond krijgt dit keer een waardebon van 150 euro om te besteden in de wijnbar.

In deze coronatijden moet ook Muës zich aanpassen aan de omstandigheden. Jaarlijks organiseert hij verschillende zomerse activiteiten zoals een cocktailparty en een ‘patattengooi’ maar dit jaar gaat dat door de coronamaatregelen allemaal niet door. “Maar De Stoel wilden we toch zeker organiseren, gezien het succes van vorig jaar. Dat was echt een schot in de roos”, zegt Sven. “Vanavond is echter de laatste wedstrijd. De winnaar krijgt dus een waardebon van 150 euro, daar kan je normaal wel wat meer dan een fles bubbels voor krijgen.”

Mondmasker en knielen

Het opzet is simpel: via de sociale media van de bar lanceert de uitbater een foto van de stoel op een locatie ergens in de gemeente of deelgemeenten. De eerste die geknield én met mondmasker op de stoel zit, wint de prijs. “Er is ook een troostprijs voor diegenen die net te laat komen, want we voorzien ter plaatse ook altijd wat drank. De ene keer is dat een lekker biertje, de andere keer een zomerse Ricard. Ik kijk er alvast best naar uit”, besluit Muës.