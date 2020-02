Uitbaters houden Chinees restaurant weekje langer dicht na vakantie in thuisland: “Geen symptomen, maar met Coronavirus neem je geen risico’s” DDH

03 februari 2020

15u25 0 Boutersem Shunli, een Chinees restaurant in Boutersem, blijft een week langer dicht dan eerst aangekondigd. De uitbaters waren met vakantie in China en houden nu de deuren wat langer dicht uit voorzorgsmaatregel voor het Corona virus.

Haar naam heeft de dochter liever niet in de krant maar ze wil best uitleggen waarom haar familie deze beslissing nam. “Mijn ouders kwamen vorige week terug van een reis naar China. Zij verbleven niet in Wuhan, waar het virus uitbrak. Ze vertonen ook geen symptomen van het virus, maar je weet maar nooit. Voor alle zekerheid blijven we dan ook een weekje langer dicht zodat we zeker zijn dat er geen risico bestaat. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor een eventuele besmetting in de buurt”, zegt ze.

Haar ouders zagen met eigen ogen hoe streng de controles in hun thuisland zijn. “Ze vertelden mij dat iedereen heel alert is en er heel veel controles zijn. De autoriteiten doen hun uiterste best om de schade te beperken. Ze gingen ook alleen buiten om eten te kopen en andere noodzakelijke spullen. Voor de rest bleven ze binnen. Ik heb de indruk dat de media het erger maakt dan het is. Natuurlijk zijn de doden te betreuren en moet je waakzaam zijn. Wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid en spelen op zeker.”, gaat de dochter verder.

Echt angst heeft ze niet gehad want ze hoorde haar ouders dagelijks en besefte al snel dat ze het goed maakten. “Het eerste moment panikeer je natuurlijk wel even maar toen ik ze aan de telefoon kreeg bleken ze in orde en was ik gerustgesteld. Ik heb ze ook dagelijks gehoord en maakte mij niet al te veel zorgen.”.

Naar de dokter zijn ze niet geweest omdat ze geen symptomen vertonen maar om zeker te zijn opent het restaurant pas op 8 februari.