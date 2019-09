Sp.a vraagt beter onderhoud van Finse piste vdt

09 september 2019

09u48 0 Boutersem In 2014 stelde de gemeente Boutersem trots haar nieuwe Finse piste voor. Enthousiaste lopers en wandelaars konden er sindsdien terecht om in een veilige en rustige omgeving de benen te strekken. “Helaas schiet er vijf jaar later nog weinig over van dit pareltje”, klinkt het bij oppositiepartij sp.a.

“De toplaag uit houthaksel die was aangebracht om lopers en wandelaars optimaal comfort en zo weinig mogelijk blessureleed te bieden, is verdwenen en heeft plaats geruimd voor een modderpoel”, zegt Christine Dejaeger. “Ik ben al sinds februari aan het vragen om de piste te herstellen en opnieuw het nodige houthaksel aan te brengen. Intussen zijn de winter, de lente en de zomer gepasseerd en is er nog steeds niets veranderd. Wat loopt er hier fout?”

Ook partijgenoot en gemeenteraadslid Gunther Janssens is misnoegd. “De Finse piste werd aangelegd in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos. Als zij, om welke reden dan ook, binnen een redelijke termijn geen hakselhout aanbrengen om het parcours te onderhouden, dan zoek je als gemeente toch naar een oplossing of dan kom je tijdelijk zelf tussen? De Finse piste is immers een druk bezochte plek en de inwoners van Boutersem hebben recht op een goed onderhouden wandel- en looppad.”