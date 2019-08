Sp.a Tienen, Boutersem en Hoegaarden vragen meer garanties voor plannen windmolenpark Vanessa Dekeyzer

19 augustus 2019

10u52 5 Boutersem Na een grondige analyse en breed overleg nemen de afdelingen van sp.a. Boutersem, Hoegaarden en Tienen een gematigd positief standpunt in rond de ingediende omgevingsvergunning tot de plaatsing van zestien windturbines langs de E40 in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. “Alle wettelijke normen moeten wel gerespecteerd worden en er moeten spijkerharde garanties komen voor de uitvoering van milderende maatregelen”, klinkt het wel.

Sp.a meent dat de lokale overheden meer moeten investeren in energiebesparing en duurzame energie en dat men ook in onze regio principieel moeten openstaan voor groene energieprojecten. “De opwarming van de aarde is de uitdaging van de 21ste eeuw. Het wetenschappelijk bewijs is overweldigend. De enige manier om onze planeet leefbaar te houden is de omschakeling naar een CO2-neutrale energievoorziening.”

De sp.a afdelingen in Boutersem, Hoegaarden en Tienen bestudeerden de afgelopen weken dit dossier grondig en over de regionale afdelingen heen werd er constructief samengewerkt om deze complexe problematiek te doorgronden. “We zouden de inwoners van onze regio tekort doen, indien we niet grondig zouden nagaan of aan alle regels en normen van de Vlaamse regelwetgeving voldaan wordt”, zegt Nele Daenen, fractieleider sp.a. Tienen. “Dit is nodig om mensen te beschermen en om windturbines in een dicht bevolkte regio als Vlaanderen houdbaar te houden. Bovendien moet het duidelijk zijn hoe deze normen in de praktijk uitgevoerd zullen worden alvorens een vergunning kan afgeleverd worden door de Vlaamse overheid. Op basis van de info die we nu hebben, is dit onvoldoende gegarandeerd.”

Een van de aandachtspunten zijn de slagschaduwgevoelige woningen. “De Vlaamse overheid legt immers normen op voor de hoeveelheid slagschaduw: per slagschaduwgevoelige woning mag er cumulatief niet meer dan acht uur per jaar of een half uur per dag slagschaduw zijn. Daarna moet de windturbine automatisch stilvallen. “Er moet dus een slagschaduwmodel zijn die garantie geeft dat aan de Vlaamse regelgeving wordt voldaan. We eisen zeker voldoende zekerheid wat dit betreft”, zegt Luc Buccauw, gemeenteraadslid voor sp.a.uit Hoegaarden.

De sp.a afdelingen roepen de Vlaamse overheid op om in een mogelijke vergunning waterdichte garanties op te leggen. “Dit is een kwestie van vertrouwen”, gaat Sam Robijns van sp.a Boutersem verder.“Bezorgde inwoners moeten er kunnen op rekenen dat de projectverantwoordelijken het nodige zullen doen om de wettelijke regels te respecteren en de nodige maatregelen zullen treffen om de betrokken inwoners voldoende zekerheid te bieden. Een open dialoog en een oprecht engagement vanwege de projectindieners is noodzakelijk om van dit project een echt gedragen project en succes te maken.”