Sint komt logeren in Boutersem Vanessa Dekeyzer

13 november 2019

08u58 0 Boutersem Op zondag 17 november komen Sinterklaas en zijn gevolg aan in Boutersem. Dit jaar zal de ontvangst gebeuren aan het gemeentehuis vanaf 10 uur. “Het wordt alleszins een aankomst in stijl”, klinkt het bij Sinthuis Boutersem vzw.

Na de ontvangst gaat het in stoet via de Dreefstraat, de Kerkweg, Koutemstraat en Honsemsestraat naar het Sinthuis in de Schoolstraat. Randanimatie bij de aankomst wordt verzorgd door jeugdkoor Cantando, Danshuis Boutersem en Dansstudie Yae’da. “En misschien zal er zelfs een verrassingsact zijn.”

Het Sinthuis zelf opent vandaag al de deuren, net als zaterdag, weliswaar enkel met de pieten. Vanaf zondag komt de Sint erbij. Volgende woensdag kan je het huis ook nog bezoeken, telkens van 13 tot 19 uur. En op vrijdag 22 november organiseren de trouwe helpers van de Sint een Zwarte-Pietenfuif, van 18 tot 22 uur op kindermaat, en vanaf 22 uur mogen de volwassenen de beentjes losgooien.

Ook dit jaar zal de opbrengst van het Sinthuis Boutersem integraal besteed worden aan de aankoop van speelgoed voor kansarme kinderen in Boutersem. Alle info vind je op www.sinthuisboutersem.be.