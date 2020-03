Silke Vervliet legt eed af voor Bijzonder Comité voor Sociale Dienst Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

16u18 0 Boutersem Silke Vervliet (21) legde de eed af als CD&V mandataris in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze vervangt Goele Lefèver, die naar Tienen verhuisde.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bespreekt de sociale steundossiers. Naast de voorzitter, Janina Vandebroeck, telt het zes leden. CD&V is er met twee afgevaardigden in vertegenwoordigd. Naast Silke Vervliet zetelt ook Dirk Van Hecke erin voor CD&V.

Silke Vervliet, de dochter van Boutersems burgemeester Chris Vervliet (CD&V), is studente rechten en nam in oktober 2018 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Mede door het aantal voorkeurstemmen dat ze kreeg, krijgt ze de kans dit mandaat op te nemen. “Het is een uitdaging voor mij”, aldus Silke. “Ik zal de nodige tijd uittrekken om dit mandaat met verantwoordelijkheidszin op te nemen. Ik vind het vooral belangrijk dat er in het Bijzonder Comité verschillende perspectieven aan bod komen, jong en oud, man en vrouw. En natuurlijk moeten we naar elkaar luisteren.”

Silke legde de eed af bij de voorzitter van de gemeenteraad, Leon Leemput, en waarnemend algemeen directeur Marga Adriaensen. Eigenlijk had ze al in november beëdigd moeten worden, maar gezien Silke wegens studieredenen in het buitenland verbleef, werd ze, overeenkomstig het decreet op lokaal bestuur, tijdelijk vervangen.