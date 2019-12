Schepencollege vergeet lintje voor heropening Nieuwstraat Vanessa Dekeyzer

27 december 2019

12u09 0 Boutersem Met een receptie voor de omwonenden werd het heraangelegde gedeelte van de Nieuwstraat tussen de Leuvensesteenweg en de Kerkomsesteenweg ingehuldigd. Even was er hilariteit toen bleek dat men het lint had vergeten.

Uiteindelijk vervingen de burgemeesterssjerp en een lintje uit de naaidoos van de burgemeestersechtgenote het officiële lint. Het lintje werd aan de sjerp geknoopt en na de officiële foto’s doorgeknipt. “Een anekdote waardoor we deze opening zullen blijven onthouden”, zeiden enkele omwonenden lachend.

“De heraanleg van de Nieuwstraat heeft onvermijdelijk voor ongemak gezorgd, maar vandaag zijn we blij dat dit project af is”, zegt schepen van Openbare Werken, Maurice Rodeyns (CD&V). “Betere voetpaden zorgen voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers. Tegelijk kadert dit ook in een veiliger schoolomgeving. Dit is een eerste stap. We zijn ook volop bezig met het vervolg: een fietspad langs de Kerkomsesteenweg.”

De werken langs de Nieuwstraat werden gecombineerd met rioolwerken en kostten in totaal 540.000 euro.