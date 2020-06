Sarah Boon (sp.a) wordt ere-burgemeester van Boutersem Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

11u42 0 Boutersem Voormalig burgemeester Sarah Boon (sp.a) wordt ere-burgemeester. Een Vlaams ministerieel besluit bekrachtigde het advies dat de Boutersemse gemeenteraad hierover had uitgebracht.

Sarah Boon was burgemeester van Boutersem van januari 2013 tot december 2018. Voordien was ze OCMW-voorzitter. Ze was ook de eerste vrouw die burgemeester van Boutersem werd. “Ik heb het burgemeesterschap altijd graag uitgeoefend”, zegt Sarah. “Anderzijds geniet ik nu ook van de rust en de kleinkinderen. Burgemeester zijn vraagt toch aardig wat van je tijd en je moet er wel iets van je privéleven voor opgeven. Toch blijf ik graag betrokken bij evenementen in onze gemeente. Deze titel is er gekomen op advies van de gemeenteraad en ik dank de nieuwe generatie mandatarissen van harte”.

Aan de titel is geen bezoldiging gekoppeld. Wel worden ere-burgemeesters en ere-schepenen uitgenodigd op officiële evenementen van de gemeente. Huidig burgemeester Chris Vervliet (CD&V) is blij dat de minister het advies van de gemeenteraad volgde. “Ik had het voorrecht als eerste schepen samen te werken met Sarah. Ik heb haar leren kennen als iemand die steeds voor ieders mening open stond en erg betrokken was bij de gemeente. Deze titel is dus meer dan verdiend.”