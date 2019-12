Sam Robijns vraagt oplossingen na vernieling schuilhuisje voor vluchtelingen: “Laat ons menselijk blijven en ons hoofd niet in het zand steken” Vanessa Dekeyzer

23 december 2019

18u09 0 Boutersem Het betonnen gebouwtje in de Boutersemse velden, waar sinds een jaar vluchtelingen huizen, is grotendeels vernield. Buurtbewoonster Sam Robijns merkte de ravage op en vraagt nu aan de gemeente om deze mensen te helpen. Zelf hing ze ook al papieren op aan het gebouwtje met daarop contactgegevens van hulpinstellingen.

“Meer kan en mag ik eigenlijk niet doen”, zegt Sam. “Toen ik vernam dat hier mensen op de vlucht verbleven, lanceerde ik op Facebook een oproep naar helpende handen om dit ‘kot’ wat menselijker te maken, maar ik werd teruggefloten door politie en gemeentebestuur.”

Toch kon Sam dit niet zomaar laten passeren. “Ik ben met die mensen gaan praten en zo ervaar je pas echt wat zij doormaken. Het zijn allemaal mensen die op de vlucht zijn om welke reden dan ook en die hopen op een beter leven. Je mag die personen toch niet zomaar negeren en doen alsof zij niet bestaan. Ik heb zelfs drie maanden twee mannen, die op de vlucht waren voor de oorlog in Jemen, bij mijn gezin laten wonen. Wij hebben daar geen enkel probleem mee gehad en zij waren bijzonder dankbaar voor onze hulp. Momenteel verblijven ze in een vluchtelingenkamp, maar bij Kerstmis komen zij mee eten hier.”

“Ik wil zeker geen pleidooi houden dat Boutersem alle vluchtelingen moet opvangen, maar er zijn er nu eenmaal enkele mogelijkheden in onze gemeente en dan moet je als gemeentebestuur toch mee op zoek naar een realistische oplossing”, voegt Sam er nog aan toe.

“Tot op heden is er geen enkele aangifte bij de politie over de vermelde vernielingen binnen gekomen”, reageert burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “Ik heb echter met de politiechef afgesproken dat er een patrouille ter plaatse zal gaan om de nodige vaststellingen te doen. Ik wacht dan ook graag deze vaststellingen af vooraleer actie te ondernemen. Misschien kunnen we dit gebouwtje laten verzegelen, als er nog iets te verzegelen valt. Maar het gaat hier voor alle duidelijkheid over een privé-eigendom, geen gemeentelijk goed.”

De gemeente Boutersem lanceerde ook een mededeling op haar website over de beslissing van de gouverneur om de snelwegparking in Landen gedurende veertien dagen te sluiten, omdat deze de laatste maanden kampt met een toenemende overlast. “Door deze ingreep bestaat de kans dat er meer transitmigranten gebruik zullen maken van de snelwegparking van Honsem (Willebringen-Boutersem) met als doel daar op een vrachtwagen richting Verenigd Koninkrijk te kunnen klimmen”, aldus Vervliet. “We verzetten ons dan ook tegen deze beslissing van de gouverneur. In het verleden heeft de gemeente haar gastvrijheid getoond tegenover mensen die een asielaanvraag hadden ingediend, maar dit is een totaal andere situatie. We moeten vermijden dat onze gemeente een schakel wordt in illegale transitmigratie, waar ook betaalde mensensmokkel bij hoort.”