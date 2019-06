Paard opzettelijk toegetakeld in Kerkom Kristien Bollen

04 juni 2019

16u24 384 Boutersem In een weide in Kerkom bij Boutersem is een paard opzettelijk toegetakeld, mogelijk het werk van een paardenbeul. De eigenares van het paard dat een enorme hoofdwonde opliep is enorm aangedaan en roept via sociale media op naar getuigen. In de buurt heeft niemand iets opgemerkt, ze diende dan ook klacht in bij de politie.

“Toen we afgelopen donderdag op de weide kwamen zagen we meteen dat Verona hevig gewond was. Het was serieus schrikken, ze had een gapende wonde van ongeveer 15 centimeter in haar hoofd” zegt Bianca Barette. “De dierenarts moest de hoofdwonde naaien en hij haalde er ook enkele botsplinters uit.”

Moedwillig

Dat het paard, dat met nog vier andere soortgenoten in de weide vertoeft, zichzelf of door de andere dieren is verwond is volgens Bianca uitgesloten. “ De paarden staan al heel lang samen en kennen elkaar goed. Ook dragen de dieren geen hoefijzers. De andere paarden kunnen haar onmogelijk op die wijze verwond hebben volgend de dierenarts. Ook zijn we de weide gaan afspeuren en zijn er totaal geen elementen waar aan ze zich heeft kunnen verwonden. Er zijn enkel de afsluitingspalen en de omheiningsdraad. Die hebben we gecontroleerd en zijn allemaal intact. Kwaad opzet is dus helemaal niet uitgesloten en mogelijk is dit dus het werk van een paardenbeul.”

Getuigen gezocht

Niemand in de buurt heeft die dag of de voorgaande nacht iets opgemerkt. Bianca diende intussen klacht in bij de lokale politie. “Ik hoop dat ze de dader die deze gruwelijke daden pleegde zo snel mogelijk kunnen vatten. Niet enkel om de kosten te verhalen maar vooral dat die persoon geen andere dieren meer kan verwonden.”

Herstel

Intussen is de hoofdwonde gehecht en staat Verona mooi recht in de weide. “Ze is toch nog redelijk zwak en haar halster kunnen we haar voorlopig niet aandoen; ze zal dus nog een hele tijd niet bereden kunnen worden. Ook merken we dat ze nog wat schuw is.”