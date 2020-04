Open brief aan de bevolking vanuit het beleid: “Respecteer alstublieft de maatregelen” Vanessa Dekeyzer

14 april 2020

16u39 0 Boutersem Over de partijgrenzen heen richten de gemeenteraadsleden en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een open brief tot de bevolking om de voorzorgsmaatregelen tegen corona te blijven respecteren.

“Het doet ons plezier dat de grote meerderheid van onze inwoners op een verantwoordelijke wijze omgaat met de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn omwille van corona, maar tegelijk vernemen wij dat af en toe de nonchalance toeslaat”, klinkt het in de brief. “Als lokale mandatarissen van alle partijen doen wij daarom deze oproep: denk niet dat het jullie niet kan overkomen of dat het jullie misschien niet al overkomen is. Respecteer de coronavoorschriften. We wonen in een mooie gemeente en er is genoeg open ruimte voor iedereen om te wandelen, te fietsen en van de lente te genieten. Graag willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te danken en iedereen die elkaar helpt. Samen maken we er het beste van.”