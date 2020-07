Op zoek naar de perfecte staycation: mediteren en met de paarden rijden ‘Aan de Jordaan’ in Boutersem

Boutersem

Dat #staycation een populaire hashtag wordt deze zomer, hoeven we niemand uit te leggen. Maar niet getreurd. Vijf weken lang bewijzen we dat je ook in het Hageland een bijzonder verblijf kan boeken. Deze week gaan we op bezoek ‘Aan de Jordaan’ in Boutersem van Erik Willems (66) en zijn vrouw Bettie (65). Een verhaal over mediteren, IJslanders en simpeler leren leven. Ontdek alle andere plekjes in ons dossier