Op een bankje genieten van een luisterspel DDH

11 augustus 2020

08u46 0 Boutersem Aan vijftien zitbanken in Boutersem hangt voortaan een QR-code. Wanneer je die scant met je smartphone krijg je een luisterspel te horen.

De gemeente werkte voor het project samen met de koepel van amateurtheater Opendoek. Zestig Vlaamse gemeenten doen mee aan het initiatief, dat toepasselijk ‘Het Bankje’ werd gedoopt. Wanneer je de QR-code scant, krijg je een luisterspel te horen, een dialoog van ongeveer vijf minuten tussen twee mensen. “Een ideale kans om recreatie in eigen gemeente te combineren met een dosis cultuur. Door de coronacrisis ontdekken heel wat mensen noodgedwongen wat de eigen gemeente te bieden heeft. Er wordt veel meer gewandeld en gefietst. Als we dit kunnen combineren met wat cultuur is dat des te beter“, besluit burgemeester Chris Vervliet (CD&V).