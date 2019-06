Okra Trefpunt Boutersem kent een doorstart vdt

12 juni 2019

17u16 5 Boutersem Eind vorig jaar besliste het bestuur van het Trefpunt Okra Boutersem om ermee te stoppen. Opvolgers waren er niet onmiddellijk. Maar vandaag kent deze vereniging dan toch een doorstart.

Na de stopzetting ging Okra Oost-Brabant druk op zoek naar een mogelijkheid om het Trefpunt terug te activeren. Een groep enthousiaste vrijwilligers kwam uiteindelijk samen en zij brachten vandaag het heuglijke nieuws over de doorstart op een ‘babyborrel’ met een wandelzoektocht met mooie prijzen, de voorstelling van het programma van het najaar en een Okra-café. “Op deze originele manier wilden we contact leggen met de doelgroep van de vereniging: de actieve 55 plussers met een open kijk op de samenleving, zonder diegenen die om allerlei redenen minder actief of mobiel zijn, te vergeten”, zegt Mark Casteels in naam van de projectgroep van Okra Boutersem.

“En natuurlijk zoeken we nu nog mensen die zich achter deze doelstellingen willen scharen, om zo het Trefpunt Okra Boutersem weer de glans te geven van het verleden. Een succesvolle vereniging kan immers alleen ontstaan als ze gedragen wordt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Uit deze grotere groep zal dan uiteindelijk de kern groeien die het bestuur van de vereniging terug opneemt”, aldus Mark.

Het trefpunt Okra Boutersem wordt een vereniging waar ontspanning en ontmoeting centraal staat. Daarbij krijgen de leden de kans om hun talenten te ontplooien, blijven ze actief en kunnen ze mee in de steeds evoluerende wereld. “Het uiteindelijk doel is om een warm nest te worden in Boutersem. Voor het trefpunt Okra zijn solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid belangrijk. En ook kwetsbare groepen krijgen daarbij extra aandacht”, besluit Mark. Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar okraboutersem@telenet.be.