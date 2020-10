Nog steeds geen oplossing voor koppel dat op veld woonde in Boutersem

Boutersem

Elke dag rijden ze naar Bertem om hun negen honden en paard te zien die bij een dierenarts ondergebracht zijn. “Zonder die dieren ben ik niet gelukkig”, klinkt het bij Ria.

Patrick Mertens (56) en Ria Van den Wijngaert (58) zijn nog steeds de wanhoop nabij. Nadat ze eerder in een stal op een weide in Boutersem woonden met hun vele dieren vertoeven ze nu in een noodwoning van het OCMW in Lovenjoel, maar hun dieren zijn daar helaas niet welkom.