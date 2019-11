Nog geen 24 uur nadat overvallers pistool in zijn nek duwen, staat Jarnail Singh alweer in zijn nachtwinkel: “Kan klanten niet in de steek laten” Kristien Bollen

22 november 2019

19u31 9 Boutersem Drie gemaskerde mannen hebben vrijdagochtend rond 0.30 uur de nachtwinkel Aman, op de hoek van de Stationsstraat en de Leuvensesteenweg in Boutersem, overvallen. De mannen waren allen gewapend met pistolen.

De daders richtten onmiddellijk hun wapen op de uitbater en dwongen hem om met zijn gezicht tegen de muur te gaan staan. Ze klemden zijn handen achter zijn rug en zetten een pistool tegen zijn nek. De daders gooiden de kassa op de grond om die te openen en stalen de geldlade. Ze namen ook meer dan twintig fardes sigaretten en de portefeuille en gsm van de uitbater mee, om te voorkomen dat die meteen de hulpdiensten kon verwittigen. Het slachtoffer zag een auto voor de nachtwinkel staan met daarin waarschijnlijk een vierde dader.

Voorbijrijdende auto

De daders vluchtten na een tiental minuten weg. Het slachtoffer hield een voorbijrijdende auto tegen en kon dan op die manier de hulpdiensten verwittigen. De lokale recherche van PZ Lubbeek, FGP Leuven en het labo kwamen ter plaatse. FGP Leuven zal het onderzoek voortzetten onder leiding van het parket. Er zal onder andere onderzocht worden of er een verband is met de overval op een nachtwinkel aan de Leuvensesteenweg op zaterdagavond 16 november.

‘Gewoon’ weer open

Om 18 uur deze avond opende Jarnail Singh opnieuw zijn deuren. “Ik kan de klanten toch niet in de steek laten?” zegt de man die toch nog wel wat onder de indruk is van wat hem vannacht is overkomen. “Het was even voor sluitingstijd. Plots stonden hier drie gemaskerde mannen, volledig in het zwart gekleed en elk met een wapen in de hand voor me”, doet Jarnail zijn verhaal. “Tegen mij spraken ze Nederlands en zeiden dat ik vanachter de toonbank moest komen. Een van hen hield het pistool in mijn nek en ik moest de armen op mijn rug houden. Verder kreeg ik de mededeling dat ik niet mocht kijken. Intussen haalden ze de kassa leeg, namen mijn portefeuille en gingen ook nog de privé-ruimte in. Daar haalden ze alle farden sigaretten weg en ook nog geld. Uit de rekken werd ook zowat ieder pakje sigaretten gehaald. Ook staken ze nog drie flessen whisky en enkele blikjes Red Bull in hun zakken. Tegen elkaar spraken ze volgens mij Koerdisch. Voor ze vertrokken namen ze ook nog mijn gsm af, rukten de recorder van de bewakingscamera’s los en namen die ook mee. Zo kon ik geen alarm slaan en zijn er geen camerabeelden meer beschikbaar”, zucht Jarnail.

Niet zien aankomen

Al zeven jaar runt Jarnail op deze plek de zaak. Steeds zonder echte problemen. “Ik had ze echt niet zien binnen komen. Hun wagen hebben ze niet op de parking gezet maar hier wat verderop in de straat. Tja, tegen drie gewapende mannen kan je niets beginnen...ik heb dus maar braafjes gedaan wat ze vroegen. Ik ben ongedeerd en kan werken, dat is het belangrijkste. Ze hebben wel ongeveer duizend euro cash mee en de hele voorraad sigaretten, maar dat is vervangbaar.”