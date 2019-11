Nieuwe speeltoestellen voor het terreintje in de Dorpsstraat Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

09u41 0

Volgende week starten de werken aan het speelterreintje in de Dorpsstraat in Boutersem. Dat is het speelpleintje aan de scoutslokalen. De toestellen worden weggehaald. Als het weer het toelaat, worden de fonkelnieuwe speeltoestellen half december geplaatst.