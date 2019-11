Neervelp krijgt een Buurtinformatienetwerk Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

08u00 0 Boutersem In de deelgemeente Neervelp wordt een Buurtinformatienetwerk ingericht. Op deze wijze wil de gemeente samen met vrijwilligers en de politie preventief optreden tegen inbraak.

De gemeenteraad keurde donderdag het charter van het BIN goed. Het charter kon vervolgens ondertekend worden door korpschef Walter Vranckx, coördinator en inwoner van Neervelp Yves Vanhoebroek en burgemeester Chris Vervliet. Nu moet het BIN nog geregistreerd worden bij de federale politie. Dat kan nog enige tijd in beslag nemen.

Coördinator Yves Vanhoebroek wijst op het enthousiasme dat hij ondervond bij vrijwilligers. “We slaagden er al snel in een stuurgroep samen te stellen, die de zaak mee coördineerde. En ondertussen heeft al een negentigtal inwoners van Neervelp zich aangesloten bij het BIN. Dat is erg belangrijk. Want hoe meer deelnemers, hoe groter de waakzaamheid.”

Preventief karakter

Korpschef Walter Vranckx beklemtoont vooral het preventief karakter van het BIN. “In 2019 waren er al bij al relatief weinig inbraken in Boutersem. We weten wel dat gemeenten langs opritten van autostrades het risico lopen om ‘ontdekt’ te worden door bendes. Daarom is het goed dat mensen alert zijn. De bedoeling van een Buurtinformatienetwerk is niet dat mensen zelf optreden tegen inbrekers, maar wel dat de politie snel verwittigd wordt en dat de buurtbewoners elkaar waarschuwen voor verdachte personen. Politie kun je verwittigen via het nummer 101.”

Burgemeester Chris Vervliet is tevreden met de oprichting van een BIN. “Eind 2018 organiseerden we een eerste informatiesessie. Vooral uit de deelgemeente Neervelp was er veel respons. Op termijn is het best mogelijk dat er ook in andere deelgemeenten BIN’s komen. Daarvoor moeten er wel voldoende mensen bereid zijn zich bij een Buurtinformatienetwerk aan te sluiten en moeten er ook inwoners de coördinatie op zich willen nemen.”

Het is niet de enige maatregel die de gemeente wil nemen voor inbraakpreventie. Binnen de lokale politiezone zijn een aantal vrijwilligers actief, die mensen raad geven hoe zij hun woning het best kunnen beveiligen. Verder overweegt de gemeente een inbraakpreventiecertificaat voor voldoende beveiligde woningen.