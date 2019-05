Nationale Strijdersbond van Boutersem viert gouden jubileum (en krijgt felicitaties van de koning) Vanessa Dekeyzer

29 mei 2019

13u08 2 Boutersem Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant huldigde zopas huidig voorzitter Freddy Stillaert van de Nationale Strijdersbond van Boutersem met de gouden medaille van verdienste voor zijn initiatief om ook de jeugd te betrekken bij de herdenkingen. Ook ondervoorzitter Bernard Vanlaer mocht een gouden medaille van verdienste in ontvangst nemen en Emile Bottu ontving een waardevol geschenk voor zijn twintig jaar vaandeldrager.

Daarnaast werd de voorzitter ook nog eens een medaille van de Vlaamse Overheid overhandigd. Minister Sven Gatz gaf deze omdat de voorzitter zich vooral inzet om het erfgoed en cultuur. Koning Filip feliciteerde de vereniging en gaf de toelating om ‘Koninklijk’ aan hun titel toe te voegen en de vereniging in de toekomst K.N.S.B.-Boutersem te noemen.

Bij de metser

De vereniging werd opgericht in 1969 in de deelgemeente Roosbeek onder impuls van veldwachter Jozef Govaerts met als zetel: café ‘Bij de metser’. In 1980 werd Aloïs Stillaert aangesteld als voorzitter. Hij oefende deze functie uit tot 2013. Tot 1987 waren er geen herdenkingen, maar op aandringen van burgemeester Pelegrin werd de herdenking van de gefusilleerden gestart. In 1990 werd door de drie patriottische verenigingen van Boutersem een voorstel ingediend om een Erepark op te richten voor de overleden oud-strijders. Dit werd in 1992 gerealiseerd.

In 1995 besliste het bestuur omwille van de fusies een naamsverandering in te voeren, Oud-strijders Roosbeek werd Nationale Strijdersbond van België-afdeling Boutersem. Zo maken de oud-strijders van alle deelgemeenten nu deel uit van één vereniging. In 1997 kregen de oud-strijders een vaandel van het gemeentebestuur. De vereniging telt momenteel nog één oud-strijder, Jozef Decoster, die dit jaar zijn honderdste verjaardag mag vieren.