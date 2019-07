Naduah verdiept zich in vegan desserts en gerechten. “Binnenkort opent mijn winkel en atelier.” Vanessa Dekeyzer

18 juli 2019

14u42 2 Boutersem Naduah Geneyn (23) verovert het Hageland met haar zoete lekkernijen die 100 procent plantaardig zijn. In heel wat streekwinkels zijn haar koekjes en gebak te koop, net als op haar webshop, en Naduah heeft ook nog eens haar eigen foodtruck waarmee ze naar evenementen en privéfeestjes trekt. “Binnenkort open ik mijn eigen winkel en atelier!”

Al van kinds af stond Naduah op elk vrij moment koekjes te bakken en cakes te maken. “Ik hield altijd al van zoetigheid en vooral met een ijsje kon je me altijd blij maken. Van mijn eerste spaargeld kocht ik dan ook meteen een kleine ijsmachine. Toen ik 13 à 14 jaar was, begon ik meer na te denken over eten. Ik stelde me vragen bij het eten van vlees en werd stap voor stap vegetarisch. Enkele jaren later wilde ik veganistisch gaan leven. Er was maar één probleem: ijsjes.”

Nergens vond Naduah lekkere alternatieven, uitgezonderd vanille ijs en sorbet. “Dus ging ik zelf aan de slag. Na lang experimenteren, heel wat mislukkingen, maakte ik ijsjes met normale smaken zoals vanille, chocolade en mokka, tot ‘gekkere’ smaken als lavendel, frangipane en appel-crumble. Bakken en ijs maken werd een nog grotere passie!”

Naduah’s enthousiasme was niet te stoppen. “Naast mijn studie journalistiek besloot ik een klein bedrijfje te starten in vegan-plantaardig gebak en ijs. Stilaan groeide dat verder uit en begon ik te leveren aan restaurants, streekproductenwinkels, particulieren en op evenementen. Uiteindelijk was ik meer met mijn bedrijfje dan met mijn studie bezig en lukte het niet meer om dit alles te combineren en zo besloot ik, na lang wikken en wegen, in december vorig jaar te stoppen met studeren en me te concentreren op mijn bedrijf. Een spannende stap, financieel en persoonlijk, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad.”

Tot nu toe maakt Naduah alles in de thuiskeuken, maar dit is niet meer houdbaar. “In het eerste weekend van oktober open ik dan ook officieel mijn eigen ‘winkeltje’ en atelier”, zegt ze trots. “Ik wil me vooral focussen op desserts: koekjes, koffiekoeken, gebak, ijs en taarten, maar daarnaast bied ik ook hapjes voor feestjes aan en enkele hartige gerechten zoals vol-au-veggie en lasagne. Alles creaties zijn dus 100 procent plantaardig, lactosevrij of vegan dus.”

Alle producten kunnen besteld worden via de site www.naduah.be en afgehaald worden in Boutersem, Mechelen en Leuven. “Binnenkort heb ik in de winkel steeds een beperkte voorraad van de producten”, besluit Naduah. Alle info vind je op www.naduah.be.