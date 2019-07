Na ‘De Stoel’ is er ‘De Fles’ in Boutersem VDT

04 juli 2019

09u29 7 Boutersem In navolging van ‘De Stoel’ lanceert Sven Muës, uitbater van de wijnbar God Zei Drank, deze zomer ‘De Fles’, een spel waarbij je wekelijks een fles champagne kan winnen en eenmalig een waardebon van 150 euro.

Het spel loopt vanaf deze week tot eind augustus in Boutersem en alle deelgemeenten. “Elke woensdagavond posten we in juli en augustus een foto op onze sociale media van een locatie in groot Boutersem. De eerste die naar die plaats holt, wint een waardebon om een fles champagne te drinken in onze wijnbar”, zegt Sven Muës.

En er is meer, want er valt ook eenmalig een extra prijs te verdienen. “Ik ga nog niet zeggen wanneer, maar op een van de woensdagen gaan we een waardebon van 150 euro leggen. De winnaar mag dan een avondje komen genieten in onze wijnbar”, gaat Muës verder. “Wanneer iemand zijn gewonnen waardebon niet verzilvert, dan er gaat 45 euro naar ‘Steun Lola’, een initiatief dat geld inzamelt voor het chiromeisje Lola D., dat vorige zomer levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval in Nederland.

God Zei Drank bestaat in januari vijf jaar, maar voor het zover is, staat er op 10 augustus nog een Tropical Party gepland.