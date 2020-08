Maxime sleept hoofdprijs van De Stoel in de wacht Kristien Bollen

27 augustus 2020

20u34 6 Boutersem Wijnbar God Zei Drank lanceerde deze zomer opnieuw de actie ‘De Stoel’. In navolging van het VRT-programma ‘Duizend Zonnen’ plaatste uitbater Sven Muës elke week een oude kerkstoel ergens in Boutersem of de deelgemeenten. Telkens was er een fles bubbels in de wacht te slepen, maar voor de laatste editie van deze zomer kon je een waardebon van 150 euro winnen.

Exact om 20 uur plaatste Sven woensdagavond een foto van De Stoel op sociale media. Gevraagd werd om, mét mondmasker, een hardgekookt ei dat nog warm was mee te brengen. De stoel stond aan de voormalige frituur- en snackbar op de parking langs de snelweg. Slechts zes minuten na de oproep kwam Maxime Dupont aangehold. Mét een hardgekookt ei, en ja, het was nog warm.

Voor de eerste maal deelgenomen

Maxime (30) wist wel van het bestaan van De Stoel, maar nam nog nooit deel. “Vaak ben ik ook nog niet thuis. Vandaag zei mijn buurvrouw nog: ‘Je weet toch dat het vanavond de laatste keer is van De Stoel? Zouden we niet eens meedoen?’ Toen ik de foto zag, wist ik meteen waar de stoel stond. Vroeger ben ik hier vaak genoeg een frietje komen eten”, vertelt Maxime, die op een kleine kilometer verderop in Willebringen woont. “Ik ken hier zowat iedere veldweg, ook die tot vlak aan de parking én de plek waar je door de omheining kan”, verklaart hij. Enkele tellen later komt er nog iemand aangelopen. De vrouw is helaas tweede en wint dus niets. Plots gaan de twee “elkaar te lijf” en wensen elkaar vervolgens proficiat. Het blijkt namelijk de buurvrouw te zijn die Maxime aanspoorde om toch eens deel te nemen. “Zij mag zeker en vast een glas komen meedrinken”, belooft een sportieve Maxime.