Marco’s Vrienden houden succesvolle restaurantdagen Vanessa Dekeyzer

21 oktober 2019

16u16 2

Marco’s-vrienden organiseerden voor de zeventiende maal een restaurantweekend voor twee goede doelen: Cepromi, een arme buitenwijk van Cochabamba in Bolivia (Zuid-Amerika) en Sanka Mbofra, een tehuis voor arme straatkinderen in Eghafo in Ghana (Afrika). De stuwende kracht van deze actie, Ann Vandereyken, kon helaas niet zelf present zijn dit jaar omdat ze met een zware ziekte kampt. Maar dankzij haar enthousiasme om de ploeg van Marco’s-vrienden te motiveren en de massale opkomst, werd deze actie het grootste succes ooit.