Marc Willems breidt zijn Trabant Museum verder uit “Het allereerste Trabantje dat ik ooit gezien heb, was toen ik als kleuter op de toenmalige BRT naar Het Zandmanneke keek eind jaren ’60" Vanessa Dekeyzer

08 november 2019

13u34 0 Boutersem Zaterdag is het precies dertig jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Voor Marc Willems, Trabantliefhebber in hart en nieren, is het ook exact vijf jaar geleden dat hij zijn privé Miniatuur Trabant Museum opende in Kerkom. “Ik heb ondertussen ook twaalf echte Trabanten, waaronder een Trabant 1.1 Caro Tramp, waarvan er slechts 60 stuks gebouwd zijn”, zegt Marc gepassioneerd.

Marc Willems begon in 1993 miniatuur-Trabantjes , het legendarische Oost-Duitse automodel , te verzamelen. “De eerste twee exemplaren, een Limousine en een Universal, heb ik op een oldtimerbeurs in Mechelen op de kop getikt”, vertelt hij. “Sindsdien is de collectie alleen nog maar uitgebreid. Mijn zolder geraakte steeds verder gevuld. Zonde, want niemand kon ze daar bewonderen. Het was mijn droom ooit een museum te openen. Vijf jaar geleden werd die droom werkelijkheid.”

Bij de officiële opening had Marc ongeveer 1.400 verschillende modellen. Vandaag zijn dat er 1.700. “In mijn museum staat ook een stukje van de Berlijnse Muur dat ik nagebouwd heb. Veel bezoekers zeggen mij dat er graffiti op ontbreekt, maar ik beeld de Oostkant uit, en daar was er geen graffiti op de Muur, alleen aan de Westkant.”

Het museum trekt heel wat liefhebbers aan. En Marc staat graag klaar voor een woordje uitleg, want de Trabant is zijn grootste passie. “Het allereerste Trabantje dat ik ooit gezien heb, was toen ik als kleuter op de toenmalige BRT naar Het Zandmanneke keek eind jaren ’60. Deze serie had de BRT aangekocht in de DDR en het Zandmanneke reed onder meer met een Trabantje, waar ik nu een miniatuurversie van heb. Ik heb in het museum ook de speciaal Trabant modelletjes van fabrikanten Schuco, Revell en Cobi, die ze voor de viering van 30 jaar Muurval gelanceerd hebben, net als een Trabant 1.1 Universal met een viertakt VW Polo motor, gebouwd in 1990 in het Volkswagenfabriek in Zwickau, waar VW nu de elektrische ID.3 zal bouwen, waar ze momenteel veel reclame over maken.”

Marc neemt elk jaar deel aan de Kunstroute Boutersem. “Ik heb drie kunstwerken gemaakt met Oude Trabant onderdelen. Die werden erg gesmaakt door de bezoekers van Kunstroute.” En ook in het privéleven van Marc is de Trabant nooit ver weg. “Sinds drie jaar heb ik een nieuw hondje, een Jack Russell en die heb ik de naam ‘Trabi’ gegeven”, besluit Marc lachend.