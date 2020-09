Kunstfotograaf Eddy Verloes blijft scoren: nu hangt zijn werk ook op tentoonstelling in Antwerpen DDH

18 september 2020

14u33 0 Boutersem Kunstfotograaf Eddy Verloes uit Boutersem breit een vervolg aan zijn succesverhaal. Nadat hij al enkele internationale prijzen mocht binnenrijven voor zijn fotoserie ‘Losing our minds’, waarbij hij orthodoxe Joden aan de Belgische kust in beeld bracht, wordt zijn werk nu ook tentoongesteld in de gerestaureerde Handelsbeurs in Antwerpen.

Op de expositie hangt een heel andere foto van de fotograaf. Het gaat om een ietwat ouder koppel dat, met een kaart in de handen, de weg zoekt, iets heel anders dan de Joden van die andere reeks. “Het geselecteerde werk dat in de Handelsbeurs hangt, is inderdaad van een andere orde. Ik heb een voorliefde voor straatfotografie en deze foto werd genomen in het Centraal Station van Antwerpen. Het is een beeld dat je vandaag de dag niet meteen verwacht in een wereld van gps en apps, net daarom is het fascinerend. Dit zijn zo van die unieke momenten die je niet kan voorzien. Deze foto moest ik gewoon maken.”

Grote eer

De tentoonstelling kadert in een project van World Photography Day waarbij AntwerpPhoto een internationale wedstrijd “Zicht op Antwerpen” lanceerde. “Iedereen mocht zijn of haar favoriete foto van de stad insturen. Blijkbaar kregen ze heel veel inzendingen en dan is het fijn dat jouw foto eruit wordt gepikt. Ik vind het een grote eer dat ik voor het eerst nu ook in België op een toplocatie tentoongesteld word”, zegt Eddy, die vorig jaar met dezelfde foto al bekroond werd in het NRC Handelsblad in Nederland. “Het gaat tegenwoordig fel en dat is fijn. De voorbije maanden kreeg ik ook al erkenning voor mijn foto’s over de Joden in verschillende galerijen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Griekenland.”

De expo AntwerpPhoto loopt nog tot 27 september in de Handelsbeurs in Antwerpen en meer werk van de fotograaf kan je dit weekend nog bewonderen op de tentoonstelling ‘Perdu/Retrouvé’ in de pastorie van Meldert (Hoegaarden). Meer werken van Eddy vind je op zijn website.