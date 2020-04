Koppel vrijuit voor diefstal van 11.000 euro aan gas en elektriciteit KAR

20 april 2020

Een koppel is vrijgesproken voor energiediefstal in hun huurwoning in Boutersem tussen 2015 en 2018. De eigenares van de woning kwam op 12 maart 2018 tot de constatatie dat er geen energiemeters meer aanwezig waren in het huis. De eigenares diende klacht in, maar de rechtbank legde de schuld niet bij het hurende koppel voor het ontbreken van de meters en de bijhorende onkosten. De opname van de meterstanden gebeurde nog na ontruiming van de woonst twee weken eerder. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de feiten op 28 februari door het koppel werd gepleegd. “Bij gebrek aan bewijs, worden beide beklaagden dan ook vrijgesproken”, oordeelde de rechtbank. De kosten liepen in totaal op tot 11.823 euro.