Koppel laat honden en katten in de steek: rechter legt levenslang verbod op het houden van dieren op KAR

03 oktober 2019

18u11 0 Boutersem De strafrechter in Leuven heeft een man en een vrouw een levenslang verbod opgelegd tot het houden van dieren na extreme verwaarlozing. Ze lieten hun honden en katten aan hun lot over in een huurwoning in Boutersem.

Nathalie D. en Bart M. huurden samen een huis toen ze in het najaar van 2017 vertrokken met de noorderzon. Hun vier honden en zes katten lieten ze achter zonder levensnoodzakelijke middelen en zonder toezicht. De dieren waren er erg aan toe toen de politie hen aantrof. Ze verkeerden in slechte gezondheidstoestand en de hygiëne in de woning was erbarmelijk. De honden en katten hadden geen eten of vers water ter beschikking. De vloer was bezaaid met uitwerpselen. De twee beklaagden lieten verstek gaan op de zitting. Beiden hebben een ongunstig strafverleden. De rechtbank sprak een levenslang verbod tot het houden van dieren uit en legde het duo ook een boete van 800 euro op.