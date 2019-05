Kersenbomen voor biodiversiteit: verkoop OCMW landbouwgrond creëert nieuwe mogelijkheden vdt

25 mei 2019

12u09 0 Boutersem Het OCMW verkocht een stuk landbouwgrond in Kerkom. Janina Vandebroek (Open VLD) en Maurice Rodeyns (CD&V) konden aan zeer interessante prijs tot een overeenkomst komen met een kandidaat-koper. De verkoop biedt bovendien interessante perspectieven voor de gemeente. Het perceel zal gebruikt worden voor kersenbomen. “De grond in de streek blijkt hier uitzonderlijk geschikt voor te zijn.”

Aanleiding van de verkoop was de opzeg door de bestaande pachter van de pachtovereenkomst. Het OCMW ging daarop in onderhandelingen over de verkoop. “Tijdens deze gesprekken bleek dat de lokale grond uitzonderlijk geschikt is voor kersenbomen,” aldus Janina Vandebroek, die naast voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ook bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening. “Met de koper wisselden we alvast reeds ideeën uit om fruitteelt in onze gemeente meer in de kijker te zetten. Misschien kan Kerkom wel een nieuwe bloesemstreek worden. Ook voor de biodiversiteit zou dat goed zijn. De fruitteler zweert trouwens bij pesticidenvrije teelt”.

Voormalig OCMW voorzitter Maurice Rodeyns (CD&V), die mee de prijsonderhandelingen voerde, is ook tevreden. “We gaan het ontvangen geld als een goede huisvader beheren, zoals het OCMW van ons verlangde toen we de opdracht kregen dit perceel te verkopen. De voorbije jaren kon het OCMW aanzienlijke financiële reserves opbouwen. Dankzij deze verkoop kunnen we deze nog verder versterken. ”