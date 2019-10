Kerkomsesteenweg vier maanden afgesloten Vanessa Dekeyzer

30 oktober 2019

11u15 4 Boutersem In het kader van het project ‘Collector Molendries’ in Kerkom wordt de Kerkomsesteenweg afgesloten vanaf 18 november tot vermoedelijk maart 2020. Er zal wel een omleiding zijn.

Momenteel zijn er al voorbereidende nutswerken aan de gang op de Kerkomsesteenweg. Maar op 18 maart starten de effectieve rioleringswerken in het gedeelte vanaf het einde van de bebouwde kom richting Butsel tot en met het kruispunt met de Kerkstraat. De straat wordt volledig onderbroken. De gemeente stelt een omleiding in via Breisem.

Dit najaar zullen ook nog voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen op de Malendriesstraat op het gedeelte tussen het kruispunt met de Kerkstraat (vanaf de Boerenzaal) tot en met het kruispunt met de Boskouterstraat. Voor deze werken wordt het voetpad al opgebroken. Dit zal nadien tijdelijk hersteld worden met steenslag tot de start van de uiteindelijke rioleringswerken in het voorjaar 2020.

Op de Malendriesstraat zal het verkeer nog toegelaten worden, maar ter hoogte van de werkzone zullen verkeerslichten geplaatst worden om het verkeer over één rijstrook te leiden. Dat zal enige verkeershinder tot gevolg hebben en het is aangewezen om de reisroute aan te passen als je geen plaatselijk verkeer bent. Op www.boutersem.be vind je een plannetje met een overzicht van alternatieve reisroutes. Meer info over het project zelf vind je ook op de website van de gemeente en via www.aquafin.be.