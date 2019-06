Juwelier Ruelens toont nieuwe pilootwagen voor de wielerkoersen vdt

05 juni 2019

16u49 0 Boutersem Juwelier Wim Ruelens uit Boutersem is zeven maanden geleden begonnen met een nieuw project voor zijn koersdienst. Zo werd er een nieuwe Volvo S90 aangekocht die zowel aan binnen- als buitenzijde volledig is uitgerust om wielerwedstrijden te begeleiden.

“De wagen zal tijdens de wielerwedstrijden de automobilisten, toeschouwers en andere weggebruikers waarschuwen wanneer de renners in aangekocht zijn”, aldus Wim. Hij ondersteunt zeer veel organisatoren door zijn koerswagens in te zetten voor de wielerkoersen.

Wim zit zelf al 33 jaar in de pilootwagen en heeft al zeer veel koersuren en km’s op zijn teller. “Dit is de vijfde koerswagen die ingezet wordt. Aanstaande zondag zal de nieuwe Volvo S90 de wedstrijd Sinksenkoers begeleiden in Averbode. Enkele dagen later rijdt de wagen de Baloise Belgium Tour of beter gekend als Ronde Van België voor. “Niet enkel in België maar ook in Nederland zal de wagen ingezet worden om wielerwedstrijden te begeleiden. Gezien deze volledig voldoet aan de wettelijke voorschriften voor begeleiding op de openbare weg, is er een drukke agenda in zicht”, besluit Wim.