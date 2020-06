Jorn, Sanne, Jonas en Lorenzo fietsen hun ‘24 uur van Boutersem’ Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

12u56 4 Boutersem Normaal rijden enkele Boutersemse vrienden elk jaar ‘De 24 uur van Zolder’ voor fietsers. Maar omdat dit niet kon plaatsvinden door het coronavirus, introduceerden zij ‘De 24 uur van Boutersem’.

Zo fietsten Jorn Decoster, Sanne Oliviers, Jonas Hertogs en Lorenzo Claes van zaterdag 13 juni 13 uur tot zondag 14 juni 13 uur door Boutersem. “Het idee was om elk zes uur te rijden in shiften van een uur waar we elkaar dan steeds aan de startplaats-eindplaats aflosten. De start-en eindplaats was op de Kerkomsesteenweg, vlak voor mijn voordeur, en vanaf deze locatie werd een plaatselijk rondje van een acht kilometer gemaakt om ongeveer drie à vier keer af te leggen in ongeveer één uur”, zegt Lorenzo.

Na veel zweten, zwoegen en zonder slaap slaagde het viertal er in om 24 uur te fietsen, goed voor een afstand van 747,73 kilometer. “Enkele vrienden en familieleden waren ook van de partij en deze kwamen ons, met respect voor de coronamaatregelen, wat extra moed bij elkaar roepen. Zonder hen hadden we het veel zwaarder gehad, dus dankjewel”, besluiten de vier fietsers.