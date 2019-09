Jeugdraad Boutersem haalt recordbedrag op voor Kom op tegen Kanker Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

10u09 0 Boutersem Maar liefst 720 azalea’s vlogen de deur uit tijdens het Plantjesweekend in Boutersem. Dat leverde een mooi bedrag op van 5.047 euro voor Kom op tegen Kanker.

“We zijn aangenaam verrast dat we zoveel plantjes hebben kunnen verkopen”, zeggen Yassine Semlali en Bart Dusart van de jeugdraad. “Er is zelfs opnieuw een record verbroken. Vorig jaar verkochten we er nog tachtig minder. Hiermee zetten we Boutersem nog meer op de kaart in de strijd tegen kanker!”

Sinds 2015 organiseren Yassine en Bart samen met de jeugdraad het Plantjesweekend. “Ons doel was simpel: heel Boutersem mobiliseren voor Kom op tegen Kanker. Ondertussen zijn we vijf edities verder en is onze missie absoluut geslaagd.”

Dit jaar werden de azalea’s verkocht aan de gemeentelijke basisschool, bij bakkerij Vandenbeck, bij Texaco Vanmol en aan warenhuis Okay. “We willen nog graag de 20 vrijwilligers en talrijke kopers bedanken, want zonder hen zou dit allemaal niet gelukt zijn”, aldus Bart en Yassine. Wat de plannen voor volgend jaar zijn, wil het duo niet kwijt. “Bart en ik zullen samen alles evalueren. We hebben zo veel ideeën en willen eerst alles aftoetsen nog voor we ermee naar buiten komen”, besluit Yassine.