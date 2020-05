IT’er Stijn keert na twintig jaar terug naar zijn passie: het koken. “Hopelijk kan mijn restaurant snel opengaan” Vanessa Dekeyzer

28 mei 2020

14u02 0 Boutersem Twintig jaar lang zat Stijn Van Lommel-Wuestenberg (48) in de IT-wereld, maar al die tijd bleef het kriebelen om terug te keren naar zijn roots: het koken. Hij verkocht zijn computerfirma Pc@work en bouwde het voormalige Argenta kantoor aan de Leuvensesteenweg om tot restaurant Apart. “Half april zouden we open gaan, maar corona besliste daar anders over”, vertelt Stijn.

Stijn woont al heel zijn leven lang in Boutersem, waar hij zich op heel wat vlakken steeds geëngageerd heeft. Zo was hij voorzitter van de adviesraad voor lokale economie, waarvan hij nog steeds ondervoorzitter is, en ook bij de lokale scouts was hij steeds actief. Als ondernemer heeft hij ook al een hele weg afgelegd.

“Na mijn studies aan kokschool Ter Duinen in Koksijde heb ik negen jaar lang in allerhande horecazaken gewerkt, tot ik mijn vrouw leerde kennen. Om ons gezinsleven uit te bouwen, besloot ik een andere richting in te slaan”, vertelt Stijn. “Aangezien computers me steeds geïnteresseerd hebben, herschoolde ik me tot IT’er. Na enkele jaren in dienstverband gewerkt te hebben, besloot ik op mezelf te starten in Boutersem. Zestien jaar lang heb ik Pc@work gerund.”

Voor mijn vijfstigste

Tien jaar geleden kocht Stijn een pand op aan de Leuvensesteenweg, op een boogscheut van zijn woning. “Ik besloot dit te verhuren, maar met het plan om hier ooit, zeker voor mijn vijftigste, een eigen restaurant te starten. Met de verkoop van mijn firma en het vrijkomen van het pand aan de steenweg konden de verbouwingen van start gaan. Alles werd gestript en weer opgebouwd naar het concept dat ik samen met Tiens architect Stijn Creten had bedacht: een gezellige ruimte, huiselijk maar toch met een industriële toets, en met een open keuken.”

Aan die open keuken komt aan de ene zijde een plaatje met daarop de slogan ‘hier wordt niet gevloekt’ en aan de andere zijde, die van de keuken zelf, een plaatje met daarop ‘hier wel’. “Ja ik kan wel wat ‘afvloeken’ als ik aan het koken ben, maar dat is blijkbaar een teken van intelligentie”, zegt Stijn lachend. “Ik vind het vooral belangrijk om sociaal contact met de gasten te hebben en de voldoening op hun gezichten te zien, wanneer ze lekker gegeten hebben. Mensen vrolijk maken, dat is mijn doel.“

Stijn zal een basiskaart presenteren naast een aanbod van seizoensgebonden gerechten met een creatieve toets. “Ik zorg ook voor een volwaardig vegetarisch alternatief op de kaart. Je kan heel veel lekkere dingen maken zonder vis of vlees. Ik ben zelf geen vegetariër, maar vrienden van mij wel en aangezien ik al eens graag kook voor vrienden en familie, heb ik me wat verdiept in ‘anders’ koken, bijvoorbeeld ook in glutenvrije recepten. Wat ik ook belangrijk vind, is de samenwerking met andere lokale handelszaken, die heel wat lekkers te bieden hebben. Samen kunnen we het verschil maken.”

Het restaurant is klaar om open te gaan, al zal dat gezien de corona niet meteen op volle bezetting draaien. “Met de social distancing schat ik dat ik zo’n twintig mensen plaats kan bieden. Normaal zijn dat er dertig. Het kriebelt erg om de deuren open te gooien en dus heb ik besloten om dit weekend al te starten met afhaalgerechten. Eén post op Facebook en een mailing leverde meteen al een 100-tal maaltijden op. Er is dus werk aan de winkel!”

Meer info over Apart vind je op de Facebookpagina van het restaurant en op https://apart.restaurant.

